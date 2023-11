Briga por pano de prato: sogro denunciou genro por agressão com enxada

Registros da Polícia Civil mostram que o morador de Araraquara apontado pela filha nas redes sociais como amante do marido dela havia registrado um boletim de ocorrência de agressão contra seu genro em junho deste ano. De acordo com a denúncia, a vítima foi atingida com enxadadas.

O sogro, um homem de 45 anos, disse à polícia que ele e o genro, de 22, se desentenderam por causa da disputa pela venda de panos de prato em vias públicas de Araraquara, no interior de São Paulo. Durante a discussão, segundo a vítima disse à polícia, o genro usou uma enxada para atingir o sogro no braço esquerdo e em um dos dedos da mão direita.

As agressões teriam acontecido na casa da família, no bairro Valle Verde.

Na ocasião, foi encaminhado um pedido para que o sogro passasse pelo exame de corpo de delito, mas a polícia não informou se a perícia foi feita. A vítima também foi orientada quanto ao prazo para representar criminalmente contra o parente.

O Metrópoles não conseguiu localizar a defesa do genro. O espaço está aberto para manifestação.

Caso viral

A história do suposto relacionamento entre sogro e genro em Araraquara viralizou na rede social X (antigo Twitter) nessa quarta-feira (22/11), depois que um usuário resgatou posts feitos pela filha — e também esposa — no Facebook.

Após descobrir a traição, no último domingo (19/11), a jovem contou sobre o suposto caso amoroso nas redes, postou prints de conversas e até vídeos com momentos íntimos dos dois. A descoberta teria sido feita quando ela manuseava o celular do pai.

O exposed abriu espaço para uma grande discussão em via pública, em que o sogro, confrontado pelo genro, decidiu atear fogo ao veículo do casal — segundo o pai, um presente que ele próprio havia dado a eles.

Em vídeos postados nas redes sociais, o sogro aparece descontrolado, aos gritos, atirando garrafas contra casas vizinhas. Parte dos estilhaços atinge a perna de uma vizinha, que fica levemente ferida.

Pouco depois, o sogro foi contido e agredido por populares (foto em destaque). Ele foi atendido na UPA Valle Verde. A ocorrência foi apresentada por policiais militares. O genro não foi localizado.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a polícia investiga a depredação do veículo e a agressão contra o homem de 45 anos. Todos os envolvidos serão notificados a comparecer à delegacia, disse a pasta.