Caos em Rio Branco: Bombeiros atendem quase 15 chamados urgentes após temporal

O temporal que atingiu a capital nesta segunda-feira (20) fez com que a Defesa Civil de Rio Branco atendesse 14 ocorrências de moradores, entre destelhamento de casas, queda de muros e de árvores.

Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, 80% desses chamados foram de quedas de árvores em bairros da capital. “Além disso, um veículo quase foi destruído. Porém, ninguém ficou ferido”, disse.

O coordenador da Defesa Civil disse ainda que a previsão para os próximos dias é de mais chuvas fortes. “Para esta terça (21) e quinta (22), é esperado mais temporais em Rio Branco, que não devem ser da mesma intensidade que o registrado na segunda-feira, mas não é descartado”, completou Falcão.

Em relação ao nível do Rio Acre, o coronel informou que o afluente deve continuar subindo nos próximos dias. “Ele pode atingir os 2 metros nas próximas 48 horas”.

VEJA MAIS: Após forte chuva, nível do Rio Acre sobe mais de 20 centímetros em 24 horas na capital

Só nesta segunda-feira (20), após uma chuva de 35,4 milímetros, o nível do Rio Acre subiu 24 cm e marcou 1,80 meros na medição das 06h desta terça-feira (21).

Aumento no nível do Rio Acre

O acumulado das chuvas ocorridas na última semana, somado as que devem cair sobre o estado nesta semana, fará com que o nível do Rio Acre suba, podendo ultrapassar os três metros.

“As chuvas intensas ocorridas no município de Assis Brasil, no último fim de semana, e as que ocorrerão durante esta semana em todo o vale do Acre farão o nível do rio, em Rio Branco, subir rapidamente nos próximos dias, podendo passar de 3m, até domingo. Nesta segunda-feira, por volta das 15h, marcava 1,57m”, afirma Friale.

Seca severa

O Acre enfrenta um período de seca severa, que deve se estender até dezembro, segundo especialistas. A previsão é que o El Niño alcance seu pico de atividade no próximo mês. Além disso, o atraso das chuvas, o que fará com que a seca na região norte se prolongue ainda mais.

A previsão de retorno das chuvas frequentes no estado do Acre é apenas para o final do mês de dezembro. O fato se dá em virtude do fenômeno El Niño, que segundo especialistas, terá seu pico máximo de atividade durante o último mês do ano. Em virtude disso, a Defesa Civil Municipal de Rio Branco resolveu executar a Operação Estiagem até o dia 15 de dezembro.