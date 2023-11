Circulação de notas falsas acende alerta em comerciantes de cidade do Acre

Um provável derrame de notas falsas vem preocupando nos últimos dias os comerciantes de Sena Madureira. Há relatos dessa situação nos bairros Ana Vieira e Cristo Libertador. São notas de 20, 50 e 100 reais.

Em um dos estabelecimentos que vende comida, uma mulher fez a compra com a nota falsa e pagou com 50 reais. “Na hora não deu pra perceber porque eu estava atendendo outros clientes. Então, passei o troco e ela foi embora. Depois é que notei que tinha sido enganado. É difícil porque a gente trabalha com tanto sacrifício e ainda tem pessoas fazendo isso”, comentou um comerciante que preferiu não se identificar.

Diante desses casos, os comerciantes passaram a redobrar os cuidados para não sofrerem mais prejuízos.

“Orientamos à população, aos comerciantes que tenham cuidado. Por enquanto, temos apenas informes. Assim que tivermos algo concreto, materialidade, apreensão dessas cédulas, vamos comunicar à Polícia Civil para investigação mais apurada desses fatos. À medida em que houver comprovação, quem está promovendo tal prática responderá por estelionato bem como por falsificação”, confirmou o capitão Fábio Diniz.

Nesse âmbito, é importante que as vítimas procurem a Unidade de Segurança Pública para registrar a ocorrência. Só assim, a Polícia poderá tomar medidas para identificar os falsários.