Com casa do Papai Noel climatizada, Prefeitura inicia preparativos para decoração natalina; FOTOS

A Prefeitura de Rio Branco iniciou, na última semana, a ornamentação de Natal de 2023. Na manhã deste sábado (18), o prefeito Tião Bocalom acompanhou o andamento da montagem da decoração na Praça da Revolução.

Segundo o gestor da capital, são mais de R$ 700 mil reais de recurso próprio que serão investidos para enfeitar tanto a praça, quanto os demais espaços públicos, como, por exemplo, as rotatórias da cidade.

“A nossa intenção é que o espírito natalino seja distribuído pela cidade inteira e como já estamos fazendo sucesso e todo ano melhorando os enfeites da praça e das ruas será melhor ainda. Se Deus quiser no dia 9 de dezembro a gente inaugura um novo momento nessa praça, nos prédios da prefeitura, Seinfra, rotatórias. Enfim, estaremos com tudo iluminado nas cores do natal”, informou o prefeito.

A novidade deste ano é que a Prefeitura busca trazer uma nova experiência natalina para as crianças. Segundo o prefeito, a casinha do Papai Noel será diferente. “A novidade que teremos este ano é a casinha do Papai Noel, por ele morar em um local muito frio, faremos uma casinha de quem mora no gelo, chamada de Iglu. Por isso, vamos representar ela com uma temperatura entre 10 e 12 graus, onde a criança estará toda vestida com os trajes e poderá tirar uma foto com o Papai Noel”, explicou.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, as obras iniciaram na última segunda-feira (13) e toda equipe está pegada, não teve feriado por conta das novidades que estão trazendo para este natal.

Com informações da Prefeitura de Rio Branco

Veja fotos: