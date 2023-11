Concurso Correios: conheça os salários dos cargos; novo edital previsto!

Um novo concurso Correios é aguardado com expectativa por milhares de concurseiros e muitos têm dúvidas quanto aos salários pagos pela empresa.

Vale lembrar que, em reunião com representantes da Findect (Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios), a empresa firmou o compromisso para a realização do concurso público, que já foi incluído no Acordo Coletivo.

Salários do concurso Correios

Em consulta ao portal dos Correios, é possível verificar que os salários iniciais nos Correios têm os seguintes valores:

Técnico (nível médio): R$ 2.179,25 ; e

; e Analista (nível superior): R$ 6.333,54.

Os dados mais recentes disponibilizados são de agosto de 2022.

Ao final da carreira, as remunerações podem atingir os valores de R$ 11.527,80 (nível médio) e R$ 25.126,53 (nível superior).

É importante mencionar que, em janeiro de 2024, um reajuste salarial poderá ser realizado em todas as funções, já que o tema foi discutido no mesmo Acordo Coletivo que prevê a realização do novo concurso Correios.

Os funcionários ainda podem obter ganhos referentes ao Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Correios (PLR). A parcela é paga anualmente. Veja detalhes!

O Programa, de acordo com a empresa, visa fortalecer o comprometimento dos empregados com os resultados, incentivar uma postura empreendedora e criativa e despertar a cultura da lucratividade, com qualidade, produtividade e eliminação de desperdícios.

Evolução remuneratória

Veja, abaixo, a evolução salarial dos funcionários dos correios ao longo da carreira:

Nível médio

Nível superior