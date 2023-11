Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta-feira (9)

Depois de passar a noite agarrada com o planeta Vênus, a Lua Minguante ingressa com tudo, na manhã desta quinta-feira, dia 9, no signo de Libra. Com essa bela dupla soando em uníssono nos domínios da balança, o astral leva atenção para um equilíbrio para lá de especial: aquele que salta aos olhos. Então, como diria o poeta, que me desculpem as feias – ou os feios, mas beleza é fundamental.

Mas engana-se quem acha que essa beleza é daquele tipo que, mais recentemente, aderiu à harmonização facial, tendo os lábios preenchidos com ácido hialurônico. Não, definitivamente, não! É para pensar sobre o que é belo em um nível amplo até porque a rainha na noite forma um aspecto harmônico com o patrono do submundo, que é eternamente sexy sem ser vulgar, Plutão. Vale lembrar: na mitologia, Hades (como Plutão era conhecido entre os gregos) tinha uma máscara que o tornava invisível, de forma que apenas a sua amada Perséfone podia vê-lo.

Assim, o céu leva atenção para a atração do invisível e o poder de sedução daqueles que passam longe do culto à barriga tanquinho. Aliás, nada contra os corpos malhados, mas é para lembrar que ser belo também depende dos olhos de quem vê. Dessa maneira, o momento pede mais atenção às sutilezas do que ao que pode até causar boa impressão em um primeiro momento, mas não se sustenta com o tempo.

Nesse contexto, ainda temos um flerte inteligente da Lua com Mercúrio, o mental patrono da comunicação e do aprendizado. Porque, há de se admitir, tem algo mais atraente do que gente que tem conteúdo? Pois superar um belo par de olhos é bem mais fácil do que deixar para trás uma parceria intelectual de tirar o fôlego.

Entretanto, é preciso ir com calma e evitar abordagens com muita sede ao pote. O Sol escorpiano, que está com Marte a tiracolo, resolveu encarar Júpiter e Urano, ambos no signo de Touro. Com essa oposição celeste, deve-se evitar chegar impondo a presença à força. Lembre-se: seduzir é uma arte e, assim como a sublime manifestação do belo, requer inteligência para além de braços musculosos e sem propósito.

Observe: com menos de 10% do corpo iluminado, a Lua Minguante chega bem tarde ao céu, ficando visível, ao Leste, somente a partir das 3h30 e até o amanhecer da sexta-feira, dia 10. Ao longo desse período, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Virgem, na mesma longitude de Alchiba, a estrela Alfa da Constelação do Corvo.