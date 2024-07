Zezé Di Camargo diz que usa sexo para emagrecer: “Perde 800 calorias”

À espera do primeiro filho com Graciele Lacerda, ele afirmou ainda que “não dá para competir com mulher” e sugeriu que os homens sejam menos ativos no sexo.

“[A gente] deita na posição delas, e fala para elas ficarem em cima e fazerem os exercícios que a gente faz. Vê se elas aguentam dois minutos seguidos! E tem aquelas que demoram um pouco mais para chegar no resultado final”, finalizou.

Por carreira solo, Zezé Di Camargo compra jatinho: “Caminho sem volta”

Zezé Di Camargo abriu o jogo sobre a sua carreira solo e revelou que adquiriu novos veículos para a sua frota. O cantor, que tem inúmeros shows marcados para o projeto Rústico, contou que está se preparando para a agenda de shows e que atualizou seus meios de transporte.

“Acabei de reformar minha frota todinha. Comprei um ônibus novo, uma carreta nova, um jatinho Zezé Di Camargo Rústico. Estou terminando de decorar meu escritório em São Paulo, em Alphaville”, declarou, em entrevista ao canal André Piunti, no YouTube.

Por fim, ele contou sobre o projeto solo. “O Rústico é um projeto que começou meio despretensioso e foi crescendo muito. Um caminho sem volta”, completou.