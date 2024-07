Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., usou as redes sociais nessa segunda-feira (22/7) para publicar a primeira foto com sua terceira neta, Helena. A pequena é filha do craque com a modelo Amanda Kimberlly e nasceu na última semana.

Em um post no Instagram, a avó mostrou o encontro com a recém-nascida e se derreteu. “Seja bem-vinda, bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor”, escreveu a mãe do craque na legenda. Nos comentários, amigos e fãs do jogador se derreteram com a fofura da neném. “Muito linda. Que Deus guarde essa boneca”, disse um internauta. “A coisa mais linda, parece o Davi quando pequeno”, comentou outro, se referindo ao filho mais velho do jogador. Veja as fotos: View this post on Instagram A post shared by Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves)