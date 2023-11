Cotada para vaga de Moro, Michelle Bolsonaro vai ao Paraná em dezembro

À frente nas pesquisas para uma possível eleição suplementar ao Senado no Paraná, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desembarca no estado no início de dezembro ao lado do esposo, Jair Bolsonaro.

A previsão é de que o ex-presidente vá a Curtiba receber o título de cidadão honorário do Paraná, ainda à espera de aprovação na Assembleia Legislativa. Michelle deve aproveitar a agenda para participar de um evento do PL Mulher.

Como mostrou a coluna, Bolsonaro compartilhou recentemente com seus contatos uma pesquisa que mostra sua esposa liderando a disputa pela vaga de Sergio Moro no Senado, caso o ex-juiz tenha seu mandato cassado.

Apesar do gesto, Bolsonaro tem evitado comentarpublicamente sobre a possível disputa. À coluna, o ex-presidente disse não torcer pela cassação de Moro e que só debaterá a eleição suplementar após a decisão do TSE.

Michelle tem um adversário interno no PL para a vaga: o ex-deputado federal Paulo Eduardo Martins. O ex-parlamentar concorreu contra Moro nas eleições de 2022 ao Senado, mas acabou derrotado pelo ex-juiz.