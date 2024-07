Acabou? Saiba a verdade sobre o contrato de Roberto Carlos com a Globo

Ainda de acordo com fontes, já é de praxe que, quando se aproxima o ano do vencimento contratual, no segundo semestre do ano anterior, as discussões de cláusulas e outras questões se iniciam. E é o que já vem acontecendo com Roberto Carlos.

A parceria entre Roberto e a Globo já existe há 50 anos.

Boninho revela segredo do especial de Roberto Carlos

Boninho, boca de sacola! A TV Globo estava guardando a sete chaves um segredo sobre o especial de fim de ano de Roberto Carlos, mas o diretor acabou deixando escapar ao fazer um desabafo no Instagram sobre problemas que teve com seu voo na volta de uma viagem com a esposa, Ana Furtado.

Boninho começou a filmagem, feita dentro de um avião, relatando um perrengue que ele e a apresentadora estavam passando com empresas aéreas e acabaram sendo separados em voos diferentes. E foi aí que a revelação veio.

“A vida não é tão simples assim. A gente ia embarcar pra Miami, pra chegar no Rio. Eu ia dar uma pausa lá e correr pra São Paulo porque eu tinha que gravar, tenho que gravar e vou gravar um clipe com o rei Roberto e o Bocelli. Vai ser muito bacana”, relatou.

Em seguida, Boninho confirmou que o clipe será exibido no fim do ano: “Vão fazer um superclipe pro final de ano, no especial dele [Roberto Carlos]”, contou, antes de dar mais detalhes dos problemas que ele e Ana Furtado estavam enfrentando: “E, aí, nada deu certo”.