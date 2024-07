Ana Castela dá ataque de estrelismo e deixa crianças chorando

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos em todos os lugares, soube em primeira mão que Ana Castela deu um ataque de estrelismo numa festa de rodeio, que aconteceu no último sábado (20/7), em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo.

Primeiro, a cantora teria se recusado a tirar uma foto com a rainha do evento, algo mais do que corriqueiro nesses tipos de festas. Vixe…

Depois, deixou algumas crianças esperando na porta do camarim, que tinham expectativas de ver e registrar o encontro com a boiadeira. Eita!

Segundo uma fonte desta jornalista, que estava no rodeio e viu de perto as situações, contou que os fãs-mirins, que tinham entre dois e 12 anos, ficaram frustrados por não entrarem no camarim, depois da produção da artista informar que ela não posaria para fotografias.

No entanto, os mocinhos continuaram do lado de fora, na esperança de vê-la quando saísse para o palco, mas para surpresa de todos, a sertaneja se recusou a deixar o espaço enquanto tivessem pessoas no caminho.

Nossa fonte explicou que as crianças acabaram sendo retiradas, aos prantos, pelos seguranças, já que tiveram o sonho de ver Castela destruído.

A coluna procurou a assessoria da cantora, que até a publicação desta matéria não se manifestou.

Essa não é a primeira vez que Ana Castela faz pose de superestrela. Em 2022, a imprensa passou pela mesma situação durante o Caldas Country Festival.

De acordo com Gabriel Perline, a garota teria sido prepotente e arrogante com colegas, que ficaram sendo observados pelo segurança dela e sendo enquadrados durante as entrevistas.