Diretoria do Pista/Pega Tranqueira admite erro com a Fafs

A diretoria do Pista/Pega Tranqueira admitiu nesta terça, 28, um erro com a Federação Acreana de Futsal (Fafs) na condução do pedido na mudança do local do primeiro jogo das finais do Campeonato Estadual contra a seleção de Brasileia. O jogo foi programado para Rio Branco no sábado, 2, e os dirigentes tentaram uma mudança sem solicitar à entidade organizadora da competição.

“A federação não errou na condução de uma possível mudança. Ocorreu um erro de comunicação da nossa diretoria com a entidade e por isso todo esse transtorno. Nosso objetivo com esse pedido de desculpas é manter a boa relação com a entidade máxima do futsal acreano”, declarou o presidente do Pista/Pega Tranqueira, Eldenir Diniz.

Dirigente se desculpa

“Preciso me desculpar com os dirigentes da Fafs pelos transtornos causados. O Pista/Pega Tranqueira vai decidir o Estadual em quadra e com relação a um possível WO no primeiro jogo das finais, foram palavras ditas no calor da emoção”, declarou o diretor do Pista/Pega Tranqueira, Carlos Eduardo Gonçalves.

Reunião na segunda

Os dirigentes da Fafs estiveram reunidos com representantes da prefeitura de Senador Guiomard e são boas as possibilidades do primeiro jogo das finais ser disputado no ginásio José de Edson Honorato no sábado, 2.