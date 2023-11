Em discurso na Aleac, Pedro Longo destaca avanços na saúde do Estado

O deputado Pedro Longo usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (14), durante sessão ordinária, para destacar os avanços na Saúde do Estado.

Entre as conquistas, Longo enfatizou a convocação de mais de 400 novos servidores para o quadro da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) – anúncio feito pelo governador Gladson Cameli em suas redes sociais, no último domingo (12).

“Notícia excelente para essas pessoas que realizaram o concurso e sonhavam com a carreira pública. Também é um avaço muito grande para a Saúde do Acre, que ganha muito mais. Com o aumento de servidores, temos serviços de mais qualidade. É um investimento importante que precisamos enaltecer. Quero parabenizar o governador Gladson e o secretário Pedro Pascoal pelo trabalho que está sendo realizado”, destacou.

Além das contratações, o deputado trouxe para a tribuna o investimento de R$ 17 milhões para a conclusão do terceiro lote da nova Maternidade de Rio Branco.

“Sabemos que nossa única maternidade de Rio Branco sofre com a superlotação e, por isso, o processo de conclusão dessa obra se mostra essencial para o nosso Acre. A capacidade de atendimento aumenta consideravelmente”, continuou.

Também foram liberados mais de R$ 5 milhões para a construção do Hospital Pediátrico.

“São excelentes notícias para a Saúde. Muitas vezes, só consideramos que as grandes obras são importantes, mas essas pequenas iniciativas em um setor tão estratégico como o da Saúde, faz com que um governo deixe seu legado”, concluiu.

Ao final do seu discurso, o vice-presidente da Aleac pontuou outras obras espalhadas pelos demais municípios, executadas pelo Governo do Estado, como a duplicação do acesso ao Aeroporto de Cruzeiro do Sul, o anel viário de Brasíléia e a construção das pontes em Xapuri e Sena Madureira.

Por fim, Longo parabenizou o secretário Pedro Pascoal pela forma técnica e competente com que tem conduzido a sensível área da Saúde.