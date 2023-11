FFWS 2023: Magic Squad é campeã mundial de Free Fire

A Magic Squad é campeã do Free Fire World Series (FFWS) de 2023, o campeonato mundial do battle royale da Garena. Após quatro anos, o Brasil volta a conquistar título máximo da temporada competitiva do jogo de dispositivos móveis. Além da taça inédita, a equipe brasileira ainda faturou US$ 300 mil (cerca de R$ 1,4 milhão, na cotação atual) de premiação.