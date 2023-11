Filha de Ana Maria Braga explica por que ainda não deu nome para filha recém-nascida

A filha mais velha de Ana Maria Braga, a professora de ioga Mariana Maffeis, de 40 anos, teve sua quarta filha em um parto em casa, e decidiu não escolher um nome para a recém-nascida ainda. Ela e o marido, Badarik Gonzalez, esperam o momento certo para nomear a pequena. Até o nascimento da bebê, os pais não sabiam qual seria o sexo.

Nas redes sociais, Mariana disse que irá esperar sentir a energia da filha para escolher como irá chamá-la. “Ainda estamos intuindo o nome dela. Agradeço muito as palavras tão generosas de todos”, escreveu.

A filha de Ana Maria Braga também é mãe de Joana, de 12 anos, Maria, de nove – ambas do relacionamento com Paschoal Feola –, e de Varuna, de dois anos, do atual casamento com Badarik Gonzalez.

“Nascer no mundo; quanta coragem. Um parto não é nada perto da decisão de estar aqui. Que fortuna a nossa você ter nos escolhido e empreendido a missão de chegar até nós, de estar conosco. Seja muito bem vinda, filha minha; já amparada pela energia dos seus que são muitos”, disse Mariana.

“Chegou no conforto de sua casa, numa madrugada escura, calma e serena; cheia de estrelas brilhantes a te saudar e zelar. Chegou a neném, mágica. Nascer é estar em corpo e espírito; coragem pura. Nasceu você!”, comemorou.

A professora de ioga, que vive em um sítio, longe dos holofotes, compartilhou momentos do parto natural e elogiou o companheirismo do marido, que a fotografou durante o parto. “Não há tempo para delegar nada a ninguém. Há tempo de assumirmos para sempre e de uma vez o que é e sempre será unicamente nosso: nossa humanidade, nossos corpos e espíritos, cada um em seu divino papel e respectivo protagonismo. Bem-vinda, neném linda!”, acrescentou.