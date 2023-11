Finalmente! Gladson Cameli compartilha fotos inéditas ao lado nova namorada; confira tudo

Discreto, o governador do Acre, Gladson Cameli compartilhou sua primeira aparição publica com a nova namorada, a engenheira civil Hanna Salim.

Desde quando começou o namoro, o casal vive um romance discreto longe das redes sociais. As primeiras fotos publicadas por Gladson Cameli foram registradas no casamento do secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, com o arquiteto acreano Leandro Rocha em uma festa luxuosa na praia de Presídio, em Aquiraz, Ceará.

A cerimônia contou com a presença de diversas personalidades acreanas, incluindo o governador Gladson Cameli e sua namorada Hanna Salim.

Veja as fotos: