Justiça rejeita denúncia contra o governador Marcos Rocha por falta de provas

Na tarde desta quarta-feira (29), aconteceu uma Sessão Plenária que julgou a denúncia da coligação do senador e ex-candidato ao governo do estado, Marcos Rogério (PL) contra a coligação do atual governador, Marcos Rocha (União Brasil).

De acordo com a análise feita pela Justiça Eleitoral, não existem provas robustas que levem ao andamento do processo.

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO) acompanhou por maioria o parecer do desembargador Miguel Mônico, que rejeitou a denúncia impetrada pela coligação do candidato derrotado ao governo de Rondônia, Marcos Rogério, de crime de abuso de poder supostamente praticada durante a eleição 2022 pelo atual governador do estado de Rondônia e então candidato à reeleição, Marcos Rocha.