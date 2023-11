No Acre, um bebê nasce a cada 43 minutos; intervalo é 2º o maior do Brasil, diz IBGE

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cada 43 minutos nasce um bebê no Acre. O estado tem o segundo maior intervalo de nascimento entre as demais unidades federativas do país.

O Acre fica atrás apenas do Piauí, onde nasce uma criança a cada 76 minutos. Em todo o país, nascem 5,6 bebês por minuto.

VEJA TAMBÉM: Todos os municípios do Acre têm mais galinhas do que gente; veja levantamento do IBGE

O estado com menor intervalo de nascimento de bebês é São Paulo, onde nasce um bebê a cada um minuto, seguido de Santa Catarina, no qual a cada 4 minutos uma criança vem ao mundo.

O Brasil é o sétimo país mais populoso do mundo, com 203 milhões de pessoas em 2022, de acordo com o Censo Demográfico realizado pelo IBGE.

A estimativa é que a partir de 2045 a população do Brasil diminuirá para 181 milhões. A taxa de fecundidade atualmente é de 1,7 por mulher.