Novembro Azul: Prefeitura de Brasileia realiza mais de 400 procedimentos e atendimentos de saúde aos homens

Com o lema “Homem que se cuida têm atitude”, a Prefeitura de Brasileia através da Secretaria Municipal de Saúde realiza a campanha de conscientização, prevenção e de cuidado com a saúde do homem (Novembro Azul).

Durante todo o mês terá atendimento para os homens nas 09 Unidades Básicas de Saúde (UBS), na zona rural e na cidade, além de outras ações que fazem parte da programação do Novembro Azul.

A grande novidade deste ano é o atendimento noturno para os homens em Brasileia. E nesta quinta-feira, 09, na Unidade de Saúde do município, Simão Mansour Bartha no bairro Alberto Castro aconteceu o primeiro atendimento à noite para os homens de várias idades diferentes que receberam os principais serviços básicos de Saúde.

Foram realizados 404 entre procedimentos e atendimentos de saúde aos homens, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde.

45 testes rápido BH, 45 testes rápido HIV, 45 testes rápido HCV, 45 testes rápido Sífilis, 47 aferição de PA, 7 consultas médicas, 15 consultas odontológicas, 04 consultas com psicóloga, 02 consultas com nutricionista, 109 procedimento entre verificação de altura, peso e vacina de rotina e de Covid-19. Que contou ainda com a Unidade Móvel Odontológica.

Acompanharam ação, Marli Palma Coordenadora da Unidade, Isolda Arab Gerente da Secretaria Municipal de Saúde, Salustiano Costa Coordenador de Saúde, Coordenadora de Atenção Básica Kaline Torres e o Secretário de Comunicação Chiquinho Chaves.

Nesta sexta-feira, 10, aconteceram também atendimentos específicos para os homens na Unidade José Maria de Souza Santos, no centro da cidade.

Para a Prefeita Fernanda Hassem é prioridade de sua gestão os investimentos em melhorias, acesso e atendimentos de saúde para a população em geral do município.

Por essa razão a gestora do município sugeriu também atendimentos noturnos nas Unidades de Saúde durante a programação do Novembro Azul, como aconteceu no Outubro Rosa para as mulheres.

Para que os homens que trabalham durante o dia, possam ter a oportunidade de realizar consultas e acompanhamento de saúde no período da noite também.

Veja o que disseram:

Salustiano Costa- Coordenador da Campanha Novembro Azul: “Estamos levando vários serviços em saúde à todos os homens presentes, atendimento médico, odontológico, psicólogo, dentista, nutricionista, realizando o PSA. Esse é um compromisso da nossa prefeita Fernanda Hassem e do secretário de saúde, Francélio Barbosa. Faço um desafio aos nossos homens, que participem da campanha do Novembro Azul”. Enfatizou.

Vágner Gomes paciente atendido pela campanha Novembro Azul: “A equipe da saúde municipal está aqui prestando um bom trabalho, à população masculina compareceu, fui bem atendido, estão de parabéns essa equipe e a prefeita Fernanda Hassem por esse projeto destinado à saúde do homem”, disse.