Saiu do Diário: Ney Amorim é nomeado como novo secretário e pasta do Esporte é recriada

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, decretou a criação de uma nova secretaria, intitulada Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL). A decisão foi publicada na manhã desta sexta-feira (26), no Diário Oficial do Estado (DOE).

O nome à frente da pasta é o de Ney Amorim, conhecido pelos três mandatos como deputado estadual e por presidir durante certo período a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A nomeação de Amorim como secretário foi feita na mesma edição do DOE, junto a criação da secretaria.

O intuito principal da nova secretaria é planejar, implementar, coordenar, supervisionar, avaliar, orientar e executar atividades referentes a políticas públicas e planos na área de esportes e lazer, assim como estimular as iniciativas públicas e privadas destinadas ao desenvolvimento de atividades desportivas e de lazer que contribuam para a formação do cidadão.

Veja abaixo a publicação: