Número de bois em Rio Branco é quase o dobro da população; veja ranking por município

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta semana a mais recente Pesquisa da Pecuária Municipal. De acordo com o levantamento, a população de rebanho de animais para consumo humano chega a 1,9 bilhões.

Segundo a pesquisa, quase 100% desse rebanho é formado por cabeças de gado, vacas, galinhas e frango, somando 1,8 bilhões. Esse número é 9 vezes maior que o da população de brasileiros, 203 milhões de habitantes.

Além desses animais, o rebanho do país também é formado por porcos, codornas, cabras e ovelhas.

Em números por cidades, no Acre, por exemplo, a capital Rio Branco tem o maior rebanho de gados do estado. Ao todo, são mais de 619 mil bois. Esse número é quase que o dobro da população da cidade, que segundo o Censo 2022, foi de 364.756. É como se cada habitante da capital tivesse pelo menos 2 gados.

O segundo maior rebanho é concentrado em Sena Madureira. São quase 490 mil cabeças de gado. A diferença proporcional é ainda maior. O município apresentou no último censo 41.349 habitantes. O número de gados em Sena Madureira é quase 12 vezes maior que a população total.

Mesmo sendo o segundo município mais populoso do Acre, a cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, representou um dos menores rebanhos de gados do estado. De acordo com o levantamento, o número de bois no município não chega nem a 50 mil. Segundo o censo, o município tem cerca de 91 mil habitantes.