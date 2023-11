Pista e Capixaba fazem duelo por vaga na final do Estadual no Álvaro Dantas

Pista e Capixaba fazem nesta quarta, 15, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, o primeiro jogo de uma das semifinais do Campeonato Estadual de Futsal. A equipe do interior realizou uma melhor campanha na fase de classificação e por isso terá a vantagem de decidir em casa.

Bruno e Daniego

O goleiro Bruno e o ala/pivô Daniego são alguns dos destaques do Pista. “Temos uma equipe com qualidade, mas vamos enfrentar um time de excelente nível. Precisamos fazer um grande jogo para ter uma vantagem na partida de volta”, afirmou Bruno.

Torcida deve lotar

A torcida do Pista deve lotar o Álvaro Dantas para o confronto decisivo. O Pista é o único time da capital na fase decisiva da competição.