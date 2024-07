“Muquirana” vive à base de legumes e não compra roupas há 10 anos

Morador de Florianópolis (SC), uma das capitais com a cesta básica mais cara do país, Tarso Gonçalves Soares separa apenas R$ 300 para a comida do mês. Ele não compra roupas e calçados desde 2014 e se alimenta apenas de frutas e legumes.

O motivo, segundo ele, não é a falta de dinheiro, mas por desejar levar um estilo de vida “mais econômico”. Tarso é um dos participantes do “Muquiranas Brasil”, programa que mostra táticas de pessoas que fazem de tudo para economizar.

O teto de gastos que Tarso, formado em educação física, estabeleceu para viver na capital de Santa Catarina é de R$ 1.550 por mês. O dinheiro é dividido entre moradia, comida, transporte e gastos pessoais. Contudo, para conseguir pagar as contas e economizar, ele busca algumas artimanhas. Por exemplo, toda a alimentação é feita de frutas e legumes comprados em sacolões.

