PM desarticula quadrilha especializada em furtos de equipamentos hospitalares

Na última terça-feira (28), o Núcleo de Inteligência do 4º Batalhão de Polícia Militar recebeu informações de uma administradora de hospital em Cacoal, desencadeando uma operação que resultou no desmantelamento de uma quadrilha especializada em furtos de equipamentos hospitalares.

A denúncia inicial indicava a presença de três indivíduos suspeitos, cujas características coincidiam com os autores de um furto semelhante em um hospital do município de Porto Velho no dia 25 de novembro. Uma equipe de policiais militares se deslocou imediatamente para o hospital, onde, com base nas informações recebidas, decidiu verificar os hotéis da região em busca dos possíveis criminosos.

Ao localizarem os suspeitos, a abordagem foi realizada, revelando que os indivíduos portavam passaportes colombianos. Durante revista no apartamento, um dos suspeitos apontou o local onde estavam escondidos os equipamentos que haviam sido furtados em Porto Velho. Na busca, foi encontrada uma segunda caixa contendo mais equipamentos hospitalares. Os criminosos não forneceram informações sobre a origem dos itens.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram apresentados na Delegacia de Polícia de Cacoal. Os objetos apreendidos incluíam 10 aparelhos utilizados em ultrassonografia, 7 aparelhos de endoscopia, 4 aparelhos celulares, 1 notebook, R$ 858,00 em espécie, entre outros itens relacionados ao crime.