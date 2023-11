Sicredi Biomas participa do principal evento de inovação e tecnologia do Acre

A Sicredi Biomas ganhou destaque na sua participação no evento Inovaquiri, realizado nos dias 10 e 11 de novembro em Rio Branco – Acre, através de um espaço interativo a cooperativa recebeu convidados para reafirmar o seu compromisso à inovação, empreendedorismo e o desenvolvimento da comunidade local.

Durante o evento, o Sicredi destacou seu comprometimento em apoiar iniciativas empreendedoras que contribuam para o desenvolvimento econômico e social da região. Por meio de parcerias sólidas com as startups presentes, a Cooperativa busca fortalecer o ecossistema local, estimulando a geração de empregos e oportunidades para os habitantes da comunidade.

A Sicredi Biomas reitera seu papel como agente facilitador do progresso, atuando não apenas como instituição financeira, mas como um parceiro ativo na promoção da inovação e do empreendedorismo. Ao apoiar iniciativas como o Inovaquiri, a Cooperativa demonstra seu alinhamento com os valores de sustentabilidade, crescimento econômico e responsabilidade social. “Estamos entusiasmados com a participação aqui no Inovaquiri. Essa iniciativa reforça nosso compromisso em sermos catalisadores do desenvolvimento local, promovendo a inovação e apoiando empreendedores que contribuem para o progresso da comunidade”, destaca Eduardo Gama, Analista de Marketing da Cooperativa que participou ativamente do evento.

A presença da Sicredi Biomas no Inovaquiri reflete não apenas o interesse da Cooperativa no avanço tecnológico, mas também seu compromisso em criar impacto positivo nas comunidades em que está inserida. A participação ativa em eventos como esse reforça a visão da Sicredi Biomas como uma instituição financeira que vai além dos serviços bancários tradicionais, buscando construir um futuro sustentável e próspero para todos.

Para mais informações sobre a Sicredi Biomas e suas iniciativas de apoio à inovação e empreendedorismo, visite o site da Sicredi Biomas www.sicredi.com.br/home/ ou entre em contato pelo telefone 51 3358-4770.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 34 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

