A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto Acre tornou público o edital de convocação dos sindicalizados em dias com suas obrigações estatutárias, para em conformidade com seu estatuto a participarem da assembleia de eleição a apuração que será realizada no dia 1 de fevereiro de 2024. A primeira convocação será às 8h e a segunda chamada às 8h30, com encerramento às 17h, na sede do sindicato, na Rodovia AC-10, km 57, Ulisses Guimarães, 921.

Veja o edital:

Edital de Convocação