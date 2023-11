Tarifa elétrica: Aneel garante que reduzirá o aumento, diz Socorro Neri

A deputada Socorro Neri (PP), juntamente com o líder da bancada, sen.Alan Rick (UB) conseguiram o compromisso do diretor da Aneel(Agência Nacional de Energia Elétrica) Hélvio Neves Guerra, de que o reajuste na tarifa elétrica no Acre se reduza dos 22% anunciados para cerca de 15%.

Para tanto, os parlamentares expuseram as dificuldades próprias enfrentadas pelo Estado, agravadas ainda pelos resultados danosos da pandemia.

A deputada Socorro Neri argumentou ser preciso levar em consideração o Fator Amazônico, as peculiaridades de uma região que, apesar de toda sua riqueza, ”tem que lidar com as adversidades climáticas(seca), a distância dos grandes centros, e uma população ,em grande parte carente,” que não conseguiria absorver os divulgados 22% de majoração na tarifa elétrica. Temos que repactuar os valores dos aumentos anunciados”.

Por seu lado, o senador Alan Rick alegou que o Estado ainda não possui uma interligação completa do Linhão e depende grandemente da energia gerada por termelétricas no interior, “o que já encarece enormemente a energia” . O senador lembrou ainda dos municípios isolados do Acre. “onde a energia elétrica é fator de sobrevivência como para a conservação dos alimentos”.Também presente na reunião,o deputado Zezinho Barbary defendeu a redução do aumento.”A população não tem como bancar um aumento de luz neste nível”.

Ponderações e Decisão

Depois de ouvir as ponderações do diretor-presidente da Aneel, Sandoval Feitosa, que falou dos custos de investimentos da distribuidora, necessidade de desoneração tributária e existência de subsídios da tarifa social, o relator da matéria e diretor–adjunto Hélvio Neves Guerra foi categórico: ”Atender o setor elétrico é nosso desafio, mas sem esquecer de considerar os consumidores, que são nossos protagonistas”.

Guerra reconheceu que a majoração de 22% é elevada e que vai trabalhar para que o reajuste seja menor. Não ficaremos felizes com um reajuste maior que 15%. E vamos realizar um esforço extraordinário para conseguir nosso objetivo”, concluiu.