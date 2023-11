Vasco vence, sai da zona, e Botafogo se complica no Brasileirão

Vasco e Botafogo se enfrentaram, nesta segunda feira (6/11), com objetivos opostos no Brasileirão: o Cruzmaltino luta para ficar na 1ª divisão, enquanto o Glorioso espera se manter firme na liderança. Em campo, melhor para o Gigante da Colina, que venceu por 1 x 0, pela 32ª rodada do torneio, com gol do lateral-direito Paulo Henrique.

Com o resultado, o Vasco deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão de forma provisória, subindo para a 15ª posição, com 37 pontos. Já o Botafogo vê o Palmeiras encostar na liderança. Ambos agora têm a mesma pontuação (59), mas o Fogão ainda tem um jogo a menos.

Gol do jogo

Maicon deu chutão para frente e encontrou o lateral Paulo Henrique, que deixou Marçal e Bastos na saudade e bate de perna esquerda no canto para marcar um belo gol.

Agora, o Vasco volta a campo no domingo (12/11), contra o América-MG, às 18h30. O Botafogo enfrenta o Grêmio, na quinta-feira (12/11), às 20h.