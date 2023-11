Veja os principais lançamentos da Netflix em dezembro de 2023

Chegou o momento mais esperado do ano para quem gosta de produções natalinas! A Netflix divulgou a lista com as principais estreias do streaming em dezembro de 2023. Os filmes Ah, O Natal e O Natal de Costume estarão disponíveis no catálogo, bem como a 2ª temporada da série Eu Odeio Natal, com a protagonista Gianna.

O último mês do ano contará também com os episódios da parte 2 da 6ª temporada de The Crown, a estreia de Berlim, série que antecede os acontecimentos de La Casa de Papel e o documentário sobre Luísa Sonza.