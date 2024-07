Polícia impede dupla de invadir residência no interior do Acre, mas criminosos fogem

Na noite desta quinta-feira, 25, militares do 4º Batalhão da PMAC interromperam uma invasão a domicílio, em Plácido de Castro, e apreenderam uma arma de fogo. A ocorrência se deu no bairro Serraria, após uma denúncia de que dois indivíduos estariam escondidos atrás do terreno da vítima se preparando para uma invasão.

Um dos suspeitos fugiu com a aproximação da viatura. Porém, um dos policiais percebeu que o fugitivo segurava uma arma de fogo. O suspeito não obedeceu à ordem de parada e apontou a arma na direção de um dos policiais. Após dois disparos em sua direção, o criminoso jogou a arma no chão e continuou a fuga.

A arma, um revólver calibre .38 com cinco munições intactas, foi apresentada na delegacia para as providências cabíveis.