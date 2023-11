Vereador diz que Bolsonaro quer vir ao Acre para receber título de cidadão rio-branquense

O vereador João Marcos Luz informou na sessão desta quarta-feira, 22, na Câmara Municipal que o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá visitar o Acre para receber o Título de Cidadão Rio-branquense. A data da vinda ainda não está fechada, mas ele tem o interesse de receber a comenda das mãos dos parlamentares da Capital acreana.

A homenagem foi proposta por João Marcos Luz e aprovada por unanimidade por todos os parlamentares. Apenas no segundo turno das eleições de 2022, Bolsonaro conquistou 72% dos votos em Rio Branco.

“Não posso dizer ainda o dia, mas o presidente Jair Bolsonaro virá ao Acre. Ele já está sabendo do Título de Cidadão Rio-branquense que esta casa aprovou por unanimidade e ficou muito feliz, por isso já acenou que virá pessoalmente receber a comenda. Falta apenas ele acertar a data, o que pode ocorrer ainda este ano ou no início de 2024”, detalhou o vereador.

Nomeado líder do PL na Câmara Municipal, o vereador se filiou há poucas semanas no mesmo partido do ex-presidente.