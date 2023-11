Vídeo mostra prefeito do Bujari sendo agredido por morador da zona rural; veja

O prefeito do município de Bujari, Padeiro (PDT), foi agredido nesta terça-feira (7) por um morador da zona rural durante uma reunião com a comunidade do Projeto de Assentamento Walteracer.

Nas imagens, é possível ver o gestor do município conversando com os moradores, tentando explicar o planejamento da prefeitura para a melhoria dos ramais. No entanto, a discussão se tornou áspera quando um homem, cuja identidade não foi confirmada, entrou em conflito com o prefeito.

A tensão atingiu seu ápice quando o prefeito Padeiro pediu respeito ao morador, que, em vez de acatar o pedido, protagonizou uma agressão física contra o chefe do Executivo Municipal. As imagens mostram o momento em que o agressor partiu da conversa para agressão, sendo logo separado pelos outros moradores que estavam ao redor.

Assista o vídeo: