Com MPB e menu requintado, gastrobar Paradiso Golden inaugura em Rio Branco; VEJA FOTOS

Na noite desta quinta-feira (30), o empresário Neto Britto abriu as portas do gastrobar Paradiso Golden, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2598, no Bosque.

Reunindo apenas convidados seletos, o espaço foi apreciado por amigos e personalidades, incluindo políticos, influenciadores, jornalistas e empresários, todos escolhidos pelo anfitrião da noite, que abriu as portas para uma inauguração VIP.

Com degustação de seu cardápio, bebidas e muita MPB no início da noite, o empresário circulou pelo espaço e apresentou os detalhes aos presentes. Em seu breve discurso, Neto Britto destacou: “Hoje, criamos um ambiente diferente, onde podemos trazer amigos, família, crianças, comer bem e nos divertir. Quando pensarem em um lugar legal para tomar uma cerveja e trazer os filhos, lembrem-se do Paradiso”, ressaltou.

Nesta sexta (1), sábado (2) e domingo (3), o espaço já está aberta ao público. Veja as fotos do evento, os cliques são de Willamis França e Douglas Richer: