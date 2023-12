ContilNet conquista 2º lugar na categoria foto do Prêmio de Jornalismo do Governo do Acre

Durante a cerimônia de premiação do Prêmio de Jornalismo do Governo do Acre na noite desta quarta-feira (20) a equipe do ContilNet conquistou o 2º lugar na categoria de fotografia.

O talento de Gleison José Mendes de Souza Junior foi reconhecido e aplaudido no evento, onde a qualidade e impacto da imagem capturaram a atenção dos jurados.

Com o título “Cidades acreanas afetadas por enchentes vão receber quase R$ 400 mil do governo federal”, Gleison conquistou o 2º lugar da categoria foto conquistando um prêmio no valor de R$ 5 mil.

Nesta primeira edição, o prêmio recebeu 94 trabalhos inscritos por profissionais de rádio, televisão e plataformas digitais, além de estudantes dos cursos de Comunicação do Acre. “O interesse superou a expectativa”, afirmou a secretária de Comunicação Nayara Lessa.

Foram premiados conteúdos que tratam das ações de governo, que sejam de interesse e relevância social, nas áreas de saúde, educação, cultura, cidadania, segurança pública, gestão pública, agricultura, esporte e comunicação, entre outros.

A premiação foi dividida em cinco modalidades: Texto, Áudio, Vídeo, Foto e Prêmio Revelação, concedido à melhor reportagem (produzida em texto, áudio ou vídeo), por acadêmicos da área jornalística ou áreas afins, publicada em jornal impresso ou portais digitais sediados no Acre.