Criança de 2 anos cai de canoa e desaparece nas águas de rio no interior do Acre

Uma criança de 2 anos, identificada apenas como Gael, estava em uma canoa com pai quando uma onda bateu na embarcação fazendo com que caísse e desaparecesse nas águas do Rio Tarauacá.

O pai teria mergulhado na tentativa de encontrar o filho, no entanto, por conta da forte correnteza não obteve sucesso na busca.

O Corpo de Bombeiros de Tarauacá foi acionado e iniciou os trabalhos de busca pela vítima. De acorco com o 3º sargento Antônio Adenilson, a região onde a criança caiu tem entre cinco e seis metros de profundidade e em virtude do rio está enchendo, a correnteza é forte, o que dificultou que o pai encontrasse o fiflho.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram feitas buscas iniciais, pois a equipe estava atuando em uma missão de resgate de bens no Rio Muru, no entanto, as equipes não tiveram sucesso.

Com o rio enchendo rápido, e com os poucos equipamentos que teriam ficado no batalhão, seria um risco para os agentes continuar os trabalho, diante disso, as buscas foram suspensas.