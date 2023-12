Em uma partida decidida nos detalhes, os acreanos Adrian/Sávio foram derrotados pela dupla Gustavo/Kauan, de Santa Catarina, por 2 sets a 1 com parciais de 23×21, 18×21 e 15×17 neste sábado (9), em Saquarema, no Rio de Janeiro, e estão fora da disputa por medalhas do Campeonato Brasileiro Masculino de Vôlei de Praia Sub-17.

Disputa pelo 9º

Adrian/Sávio enfrentam Felipe de Marcos Guilherme, do Mato Grosso, neste domingo (10), e o objetivo é a conquista do 9º lugar no torneio nacional.