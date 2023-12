Ex-BBBs marcarão presença em cruzeiro de Neymar; Saiba quem são!

Faltam poucos dias para o Ney em Alto Mar, cruzeiro de Neymar. E a coluna Fábia Oliveira descobriu que, além do craque e dos diversos cantores e comediantes que serão atração no navio, a embarcação também contará com a presença de algumas ex-BBBs como convidadas.

Segundo fontes da coluna, Gabi Martins, Flay e Letícia Santiago são alguns dos nomes de ex-BBBs que estarão em alto mar com Neymar. Além delas, a influenciadora Camilla Loures também é presença confirmada.

O Ney em Alto Mar acontece entre os dias 26 e 29 de dezembro e promete 72 horas de ousadia e alegria.

Quem participar do cruzeiro poderá aproveitar cassinos, lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos de teatro e opções gastronômicas do mundo inteiro.

Além disso, algumas atrações confirmadas no evento são: Jota Quest, Péricles, Belo, Matheusinho, Suel, MC Guimê, MC Ryan, MC Poze, MC Orochi e outros. Além disso, os comediantes Renato Albani, Victor Sarro e Thiago Ventura cuidarão do entretenimento.