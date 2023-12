Ex-secretário e outras cinco pessoas são presas suspeitos de participar da morte de ex-prefeito

Seis mandados de prisão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (20) pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por intermédio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), na operação “Abunã”. O ex-secretário de esportes de Plácido de Castro, Liomar de Jesus Mariano, conhecido como Mazinho, figurou entre os alvos da ação policial.

A operação é um desdobramento das investigações do caso do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, que foi vítima de um assassinato a tiros em Rio Branco.

Liomar Mariano é apontado nas investigações como um dos mandantes desse crime, sendo detido no cumprimento dos mandados.

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil fará uma coletiva de imprensa no decorrer do dia para esclarecer as circunstâncias dessa operação, que representa um passo significativo na busca por justiça. O ex-secretário de esportes está sob custódia, aguardando as próximas fases do processo judicial.

Saiba mais

Gedeon, de 53 anos, foi executado com dois tiros na cabeça há exatos dois anos, no dia 20 de maio de 2021, no Santa Inês, no 2º Distrito, em Rio Branco (AC). Dois homens chegaram em uma moto e cometeram o crime, que ganhou pedidos por justiça no meio político.

