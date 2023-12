Governo já tem data para inaugurar a ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira

Sena Madureira, município do interior do Acre, vai ganhar um presente de Natal especial neste ano. A tão sonhada ponte ligando o primeiro ao segundo Distrito da cidade, vai ser inaugurada na próxima terça-feira, dia 19 de dezembro. A informação foi dada com exclusividade ao ContilNet pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre).

SAIBA MAIS: Morador se emociona com conclusão da Ponte de Sena Madureira: “Fim do sofrimento”; VÍDEO

Com investimento de R$ 36 milhões, oriundos de recursos próprios, a estrutura principal tem 200 metros e uma extensão total de 232 metros com as rampas de acesso. A ponte leva o nome de Padre Paulino.

O evento deve acontecer no Centro do município. O governador Gladson Cameli deve participar da cerimônia. Além disso, há a expectativa do anúncio das obras do aeródromo de Sena Madureira.

“Recebemos a determinação do governador Gladson Cameli e toda equipe do Deracre trabalha para que essa obra tão importante seja iniciada”, disse o presidente Sócrates Guimarães.

A ponte vai tirar definitivamente os moradores do Segundo Distrito do isolamento. Também dará acesso aos moradores do Quintal Florestal, ramal do Lauriano e outras comunidades.

“Para se ter uma ideia, o Segundo Distrito tem mais de 100 anos de fundação e somente agora esse sonho caminha para se tornar realidade. Gratidão a Deus e ao nosso governador Gladson Cameli por essa conquista. O governador deixa seu nome na história de Sena Madureira”, comentou Toim Apolinário, ex-presidente do Bairro Niterói (Segundo Distrito).

O ContilNet fez uma reportagem há algum meses mostrando os últimos detalhes da construção da ponte. Assista: