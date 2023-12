Homem que se passava por peruano e estava foragido da Justiça é preso no interior do Acre

Na última terça-feira (19), a Polícia Civil em Brasiléia capturou um foragido da Justiça que tentava se passar por peruano. A ação teve início quando a equipe policial foi abordada por uma pessoa, que não quis se identificar, e informou à polícia sobre a presença de pessoas suspeitas em uma casa na Rua Alencar Matos, dizendo que as pessoas haviam mudado recentemente para o local.

Os policiais foram à residência indicada e encontraram quatro homens, sendo que um deles se recusou a se identificar inicialmente. Posteriormente, esse indivíduo se apresentou como cidadão peruano, alegando chamar-se Igor Soto Ochavano. No entanto, não possuía nenhum documento com foto que comprovasse sua identificação.

Os policiais identificaram a verdadeira identidade do homem, chamado Francisco Jacir Castro de Almeida, natural de Cruzeiro do Sul. Este indivíduo possui diversas passagens pelo sistema prisional de Brasiléia, quando fugiu e rompeu a tornozeleira eletrônica, de acordo com a Polícia Penal.

O caso está em andamento, e as autoridades policiais continuarão a investigação para esclarecer a situação e verificar se há outros envolvidos. O capturado enfrentará agora as acusações de falsa identidade, evasão do sistema prisional e posse de substância ilícita.