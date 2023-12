Idosa morre em grave acidente na BR-364, em Rondônia

Na noite da última terça-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de bombeiros, em Rondônia foram acionados para atenderem a um grave acidente na BR-364, km 210, no município de Pimenta Bueno – RO, envolvendo uma caminhonete S-10 e um carro de passeio Siena.

O veículo Siena, que transportava seis ocupantes residentes em Machadinho do Oeste – RO com destino a Espigão do Oeste – RO, colidiu frontalmente com a caminhonete S-10, cuja motorista viajava sozinha.

O impacto foi tão severo que a rodovia precisou ser totalmente interditada por quase três horas para atendimento às vítimas e limpeza da via. A motorista do Siena, uma senhora de 65 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no hospital.

Os demais ocupantes do Siena sofreram ferimentos graves, incluindo fraturas, e foram encaminhados imediatamente para atendimento médico. Até as 06h00, não havia informações disponíveis sobre a evolução do quadro clínico desses ocupantes.

A motorista da caminhonete S-10 não sofreu lesões graves. Ela era a única ocupante do veículo.