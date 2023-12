Larissa Manoela se diverte com novo corte de cabelo do noivo

A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, brincou, nesta sexta-feira (15), com o novo corte de cabelo do noivo, o também ator Andre Luiz Frambach, de 26 anos. Tudo aconteceu no Instagram, quando ele compartilhou um visual inusitado com os seguidores.

“Tenho Dona”, escreveu André na parte lateral do cabelo. Larissa, sempre bem humorada, logo deixou um comentário na publicação: “E tem mesmo, bjs (beijos)”, declarou ela.

O ator ainda fez questão de explicar o motivo do corte, e revelou ser para um personagem. “Quer entender o porquê desse cabelo? Então corre para o cinema para ver o filme ‘Tá Escrito’! Está lindo demais e com muita aventura, magia… Bora! E quem já viu aqui?”, escreveu.

“O cabelo pode ter sido para o personagem, porém combinou totalmente com a realidade”, disse uma seguidora. “Deveria ser obrigatório todos os homens comprometidos anda assim”, declarou outra.