Motoboy que colidiu com carro na Estrada do Calafate morre após 12 dias na UTI

O motoqueiro por aplicativo, Márcio de Castro Nogueira, de 45 anos, faleceu na manhã desta quinta-feira (21) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vítima de um grave atropelamento ocorrido no último dia 10.

O trágico incidente teve como protagonista Pedro Henrique da Silva Moura, de 22 anos, condutor de um veículo Ford Fiesta Sedan de cor preta. O acidente ocorreu na estrada do Calafate, quando, segundo testemunhas, Pedro invadiu a pista contrária, resultando em uma violenta colisão com a moto de Márcio. O impacto resultou na queda do motoqueiro, que ficou preso embaixo do veículo. A rápida intervenção de populares que passavam pelo local permitiu o resgate da vítima antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe de paramédicos da ambulância de suporte básico prestou os primeiros socorros, acionando posteriormente o apoio da ambulância avançada. Apesar dos esforços, Márcio chegou em estado gravíssimo ao Huerb, sendo entubado diante da gravidade de seus ferimentos.

Pedro Henrique, tentando fugir do local do acidente, foi impedido por populares até a chegada da Polícia Militar, que o conduziu à delegacia de flagrante (Defla). Após ser ouvido pelo delegado plantonista e passar pela audiência de custódia, Pedro foi liberado para responder inicialmente por lesão corporal grave. Entretanto, com o falecimento de Márcio, a acusação poderá ser alterada para homicídio culposo, indicando ausência de intenção de matar.

O corpo de Márcio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, aguardando liberação para o velório pela família enlutada.