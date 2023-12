Susana Vieira faz revelação bombástica: “Não sei se continuarei”

Nesta quarta-feira (27/12), Susana Vieira surpreendeu ao fazer uma revelação bombástica sobre sua carreira. A atriz contou que não fez planos para o futuro e que ainda tem dúvidas se seguirá atuando ou não. “Não sei o que será da minha vida, se eu continuarei”, disse em entrevista para a Caras.

“Foi uma bela carreira. Eu digo que foi, porque não sei o que será da minha vida, se eu continuarei. Mas, se eu continuar, já tenho uma carreira, uma história e um nome feitos. E um respeito conquistado a duras penas. Consegui, estou muito feliz”, completou.

A artista declarou que tem orgulho do seu trabalho e que tudo foi construído com muito profissionalismo: “Não tem um tijolo que não foi do meu trabalho. Não tem um marido, um amante, um diretor da Globo, nada. Não tive. Sozinha, eu construí uma casa que eu amo, tenho quatro cachorrinhos que eu sustento, sete funcionários que me ajudam”.

Susana ainda destacou que investe em si e que vai muito bem, obrigada. “Meu cabelo é oito mil reais [para fazer]. Minha casa tem seis andares. Vocês acham que estou triste? Estou feliz! Tenho meu dinheiro, minha casa, meus cachorros, e beijo na boca quem eu quiser”, reforçou.

Susana Vieira finalizou lembrando que sua vida amorosa é agitada, porém não pretende assumir um compromisso sério. “Não há necessidade de ter marido porque passamos dessa fase. Sou uma mulher livre e independente, me mantenho economicamente sozinha. Me separei, fiquei sozinha com meu filho, não estava nem aí, fiz o que eu quis da minha vida”, concluiu.

Susana Vieira sobre atrizes da Globo: “Invejosas, têm inveja de mim”

Susana Vieira afirmou que as atuais atrizes da TV Globo têm inveja dela. A declaração foi dada na festa de uma das diretoras da emissora, Patrícia Cupello, que é uma grande amiga da artista. A coluna obteve, com exclusividade, o vídeo onde ela esclarecia que está num “patamar de estrela”. “As atrizes costumam ser muito invejosas. Têm inveja de mim”, contou.

E seguiu: “Não tenho amizade lá dentro (TV Globo). Conheço uma pessoa ou outra de atriz, mas minhas melhores são amigas da direção e da produção. É engraçado, né?”. A intérprete de Cândida, em Terra e Paixão, novela das 21h, ainda lembrou que nunca ficou ou teve relações com nenhum “peixe grande” do canal: “Não casei com ninguém lá de dentro. Não peguei um diretor”.

Porém, ela acabou revelando que já tinha se relacionado com pessoas de cargos menos abastados: “Tem uma coisa: peguei muito câmera man, pessoal da externa (que gravam cenas fora dos estúdios), assistente de produção… essa foi a minha turma. Tinha muito casado, mas não tinha nada a ver, eu era solteira”.

“Eu comecei com 20 anos, só que minha idade foi aumentado e novas atrizes foram surgindo. Mas, até hoje, eu continuo com o mesmo patamar de estrela, que elas lindas e gostosas estão”, falou em referência a ser mais velha. Susana tem 80 anos.