Vídeo: ao ContilNet, o empresário Neto Brito revela seu prato favorito e as novidades do Paradiso Golden

Em conversa com a coluna de Douglas Richer, do portal ContilNet, Neto Britto compartilhou as inovações do novo gastrobar Paradiso Golden, inaugurado nesta quinta-feira (30) em Rio Branco. Segundo o empresário, o espaço abriu as portas com diversas novidades, incluindo um novo cardápio e mudanças na estrutura, que agora conta com um espaço kids equipado com parque infantil.

“A diferença é que cada mínimo detalhe foi pensado. Com a experiência de outros ambientes que criamos, estamos trazendo uma culinária muito boa, um espaço kids e também uma área para casais que desejam compartilhar uma boa noite. Aqui será uma noite perfeita para casais”.

Em uma conversa com este colunista, Neto Britto falou sobre seu prato favorito no cardápio e as novidades gourmet.

“O prato do Neto é o ‘Peixe à delícia’, com o qual trabalho há muito tempo, desde o Tardezinha Grill. Temos diversos pratos de peixe, incluindo três tipos de moqueca, peixe assado, e para os amantes de pratos mais gourmet, oferecemos opções bastante interessantes”, revelou o empresário em entrevista ao ContilNet.

Assista à entrevista: