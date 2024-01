Adesg ganha amistoso e Zé Marco espera evolução na sequência da preparação

A Adesg venceu o Tucumã, time do futebol amador, por 3 a 0 nesse sábado, 13, no estádio Nabor Júnior, em Senador Guiomard, com gols de Pedro (2) e Marquinhos e o técnico Zé Marco aprovou o desempenho da equipe.

“Trabalhamos durante toda a semana dois períodos e as dificuldades seriam naturais. Gostei da movimentação, mas precisamos evoluir muito para podermos conquistar os nossos objetivos”, declarou Zé Marco.

Sem Alan e Índio

A Adesg começou a partida com: Dida, Cássio, Rener, Tonhão, Domi, Patrick, Marquinhos, Felipe; Radames, Vinícius e Pedro. Os atacantes Alan e Índio, ambos com dengue, foram vetados pelo departamento médico. “O Alan e o Índio estavam relacionados para começar o treinamento, mas foram vetados. Essas dificuldades irão correr no Estadual e por isso é preciso ter um elenco competitivo”, avaliou o treinador.

Volta ao trabalho

O elenco da Adesg reapresenta-se na manhã desta segunda, 15, e inicia mais uma semana de preparação. A estreia do Leão será contra o Andirá no dia 17 de fevereiro, no Florestão.