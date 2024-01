Estudante cria método que pretende monitorar riscos de incêndio e ajudar no controle de desastres

O aluno Kennedy da Silva Melo, do mestrado em Ciência Florestal (Ciflor), da Universidade Federal do Acre (Ufac), publicou, em inglês, o artigo “As consequências das Mudanças Climáticas na Amazônia Ocidental Brasileira: Uma Nova Proposta para um Modelo de Risco de Incêndio em Rio Branco, Acre”, na revista “Forests”, uma das mais conceituadas no mundo sobre o assunto.

O trabalho tem como coautores do artigo Rafael Coll Delgado (orientador), Marcos Gervasio Pereira (UFRRJ) e Givanildo Pereira Ortega.

No estudo, a equipe de pesquisadores desenvolveu um novo modelo de risco de incêndio para Rio Branco, através de dados meteorológicos, uso da terra com uma resolução temporal-espacial para estudar e monitorar a capital acreana.

Como um dos focos da pesquisa, o novo método deve auxiliar a Defesa Civil e órgãos do Estado no monitoramento em tempo real e em longo prazo. “Sabemos que, muito em breve, a estação chuvosa dará lugar à estação seca e, pelos modelos climáticos que fazem essas previsões, os incêndios tenderão a ser mais severos”, explicou o professor Rafael Coll Delgado, orientador do trabalho.

“Esse modelo poderá alertar a sociedade e servirá de orientação e benefício para a sociedade civil”, completou.