Idaf informa alteração no cronograma do plantio de soja por conta do atraso das chuvas

O cronograma do plantio de soja no estado do Acre, safra 23/24, foi alterado por causa do atraso das chuvas no estado do Acre, conforme esclarece o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), que ao constatar a alteração climática solicitou essa mudança de início das atividades no cultivo da soja ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Em resposta, o Ministério da Agricultura publicou a Portaria N°986, de 3 de janeiro de 2024, definindo que o novo calendário prorroga a semeadura da soja até dia 18 de janeiro de 2024.

O calendário de semeadura é uma estratégia de suma importância para reduzir o número de aplicações de fungicidas ao longo da safra e, com isso, reduzir a pressão de seleção de resistência do fungo aos fungicidas, principalmente para prevenção da ferrugem asiática na cultura da soja. A ferrugem asiática pode causar muitos prejuízos a cultura da soja. O nível de dano que a doença pode ocasionar, depende do momento em que ela incida na cultura, das condições climáticas favoráveis à sua multiplicação, da resistência, tolerância e do ciclo da cultiva utilizada, esclarece a auditora fiscal estadual do Idaf, Ligiane Amorim.

“Em ano de alta incidência da doença, pode ser observada produtividade próxima a 70%, quando comparadas a áreas tratadas e não tratadas com fungicidas”, lembrou a auditora fiscal, acrescentando que os produtores devem ficar atentos para o novo calendário.