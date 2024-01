Igreja Batista do Bosque realiza maior retiro de jovens no Acre; veja como participar

A Igreja Batista do Bosque, em parceria com a Rede Somos Um, realizará de 10 a 13 de fevereiro de 2024, um retiro de jovens inédito na cidade de Rio Branco, no Acre. Sob o tema ‘NÃO SE APAGARÁ’, o evento promete dias repletos de adoração, palavra, dança, teatro e lazer.

Destacando a presença confirmada da pastora e cantora Carol Braga e sua banda, além de diversos ministros e pastores locais, o retiro promete ser um marco na juventude acreana. As inscrições estão abertas durante todos os cultos da Igreja Batista do Bosque.

Veja mais informações: