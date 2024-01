Kate poderá receber “presente” bilionário do rei Charles; veja o que é

A princesa de Gales, Kate Middleton, completou 42 anos no último dia 9. De acordo com o portal australiano news.com.au, o rei Charles III deverá conceder à nora um privilégio dado a poucos membros da família real. Segundo o site, “o presente de 1 bilhão de libras” poderá torná-la a futura rainha consorte mais influente da atualidade.

Conforme publicou o jornal, Charles não dará joias de presente de aniversário para Kate, atitude considerada habitual do monarca. De acordo com a apuração do news.com.au, o rei permitirá à nora emitir mandados reais. O portal britânico Express explicou o que vem a ser esse privilégio.

“Royal Warrants são endossos oficiais e uma marca que apenas alguns membros da família real podem conceder às marcas e fornecedores escolhidos. São marcas de honra muito procuradas e uma tradição que remonta à Idade Média e permite às empresas utilizarem o brasão real”, esclareceu o Express.

O portal acrescentou que o mandado real pode ser “exibido em instalações comerciais, produtos, embalagens ou artigos de papelaria”. Outro site britânico, o MailOnline, avaliou com especialistas os efeitos de Kate Middleton ter essa concessão, autorizada por Charles. “Quase incalculável”, enfatizou um expert.

“Seria um enorme impulso para a indústria britânica. O interesse dispararia, especialmente em áreas como moda e estilo de vida”, detalhou um especialista que não quis se identificar ao Express.

Vale lembrar que tudo o que princesa de Gales usa vira tendência. O fenômeno é caracterizado pela imprensa como “efeito Kate”, avaliado em 1 bilhão de libras, ou seja, R$ 6,2 bilhões. Caso Charles, de fato, conceda o mandado real para a nora, as escolhas da futura rainha consorte deverão disparar a venda de produtos.